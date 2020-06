Vrachtwagenbouwer Volvo schrapt 4100 kantoorbanen

Vrachtwagen- en bussenbouwer Volvo Group schrapt 4100 kantoorbanen. Daarvan verdwijnen er 1250 in thuisland Zweden. Volvo heeft ook in Nederland vestigingen, maar het is nog niet duidelijk of hier ook medewerkers hun baan kwijtraken.

Volvo noemt de teruggelopen activiteiten als gevolg van de coronapandemie als belangrijkste oorzaak voor de reorganisatie. Volgens topman Martin Lundstedt houdt de verminderde vraag de komende jaren aan en dus moet Volvo zich aanpassen. Sinds vorig jaar heeft het bedrijf een flexibele schil ingebouwd en maakt het veel gebruik van consultants. Van alle ontslagen heeft ongeveer 15 procent zo’n adviseursfunctie.

Volvo zegt van land tot land te kijken hoe de ontslagronde wordt vormgegeven. Het bedrijf wil dat in overleg met de vakbonden doen.