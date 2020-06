Brussel start onderzoek naar fusie tussen PSA en Fiat Chrysler

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de beoogde fusie tussen de Franse automaker PSA en zijn Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler (FCA). Het dagelijks EU-bestuur is bezorgd dat de voorgestelde fusie de concurrentie op de markt voor kleine commerciële bestelbusjes onder de 3,5 ton in veertien lidstaten en het Verenigd Koninkrijk zal verminderen. In die landen is of PSA of FCA al marktleider in het segment, stelt de commissie.

De commissie had naar verluidt haar bezwaren al kenbaar gemaakt bij PSA en Fiat Chrysler en gevraagd voorstellen te doen om de problemen weg te nemen. De tijd daarvoor is nu verstreken. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging): “Fiat Chrysler en Peugeot hebben met hun grote aanbod in merken en modellen een sterke marktpositie. We zullen zorgvuldig onderzoeken of deze fusie negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie op deze markten en ervoor zorgen dat een gezond, competitief landschap in stand blijft voor alle individuen en bedrijven die afhankelijk zijn van deze busjes voor hun activiteiten.”

PSA en Fiat Chrysler produceerden al samen bestelbussen. De twee bedrijven samen hebben in Europa een potentieel marktaandeel van 34 procent. Renault en Ford volgen met elk ongeveer 16 procent.