‘Diversiteit heeft bij Nederlandse bedrijven nog geen prioriteit’

Nederlandse bedrijven maken nog niet veel werk van het stimuleren van diversiteit op de werkvloer. Bij personeelsafdelingen leeft weliswaar de wens om meer vrouwen of werknemers met een migratieachtergrond aan te nemen, maar bij een meerderheid wordt daar niet naar gehandeld. Dat stellen adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software op basis van een enquête onder bijna tweeduizend HR-medewerkers.

In het onderzoek gaf 66 procent van de respondenten aan niet actief te sturen op diversiteit. Van deze bedrijven of organisaties zonder actief diversiteitsbeleid, geeft meer dan een derde aan dat dit wel zou moeten.

De onderzoeksresultaten staan in contrast met de vele aankondigingen van verscherpt diversiteitsbeleid door grote bedrijven in de Verenigde Staten. Die volgden op de antiracismeprotesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld.

Zo kondigde Adidas aan dat minimaal 30 procent van al het nieuwe personeel dat de sportkledingfabrikant in de Verenigde Staten aanneemt, zwart of met een Latijns-Amerikaanse achtergrond zal zijn. Techgigant Apple beloofde meer zaken te doen met bedrijven van zwarte ondernemers. Jeansmerk Levi Strauss is van plan een chef voor diversiteit aan te stellen en streeft ernaar een zwart bestuurslid te benoemen, vertelde de topman van het bedrijf aan zakenmagazine Fast Company.

In Nederland zijn er volgens de onderzoekers overigens veel verschillen tussen sectoren. Zo gaf binnen het openbaar bestuur 44 procent van de bedrijven aan actief de diversiteit op de werkvloer te stimuleren. In de industrie en maaksector was dit 15 procent. Dit zegt overigens niets over de daadwerkelijke diversiteit in het personeelsbestand van deze bedrijven.