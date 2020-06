Bank of England vergroot omvang opkoopprogramma

De Britse centrale bank gaat zijn opkoopprogramma voor obligaties vergroten naar 745 miljard pond, omgerekend 830 miljard euro. Eerder stond de omvang van dat programma op 645 miljard pond. De Bank of England (BoE) meldde donderdag ook dat de rente wordt gehandhaafd op het historisch lage niveau van 0,1 procent, na eerdere renteverlagingen dit jaar in verband met de coronacrisis.

Onder het opkoopprogramma vallen hoofdzakelijk Britse staatsobligaties, maar ook obligaties van bedrijven. Dit programma moet zorgen voor extra liquiditeit in het financiële systeem en steun voor de economie, terwijl ook de inflatie moet worden aangejaagd. De economie van Groot-Brittannië is hard getroffen door de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. De BoE verwacht tegen het eind van het jaar het opkoopprogramma volledig te hebben uitgevoerd.

Het besluit om het opkoopprogramma te vergroten werd gesteund door acht van de negen beleidsmakers bij de BoE. Het besluit om de rente onveranderd te laten was unaniem. De BoE gaf aan klaar te staan met meer steunmaatregelen als die nodig zijn.

De Britse economie is in april met meer dan 20 procent gekrompen, werd vorige week bekend. Dat is de sterkste daling ooit gemeten in Groot-Brittannië. Volgens de BoE trekt de economie inmiddels weer wat aan en kan de krimp dit jaar iets minder sterk uitvallen dan de 14 procent waarvoor eerder werd gevreesd.

De Britse arbeidsmarkt blijft volgens de centrale bank wel buitengewoon zwak. Bijna 3 miljoen Britten hebben sinds de virusuitbraak een werkloosheidsuitkering aangevraagd, terwijl ook ruim 11 miljoen arbeidsplaatsen behouden blijven door steun van de overheid. Daarbij betaalt de overheid 80 procent van het loon van werknemers die met tijdelijk verlof zijn gestuurd, maar niet worden ontslagen.