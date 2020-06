Flinke stijging bedrijfsfaillissementen verwacht door crisis

Door de coronacrisis gaan het komende anderhalf jaar bijna 8000 bedrijven in Nederland failliet, inclusief eenmanszaken. Dat verwacht kredietverzekeraar Coface. Dat komt neer op een stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen met 36 procent, in vergelijking met de voorgaande periode van achttien maanden.

Coface stelt dat de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus niet opweegt tegen de schadelijke impact van de quarantainemaatregelen op de wereldwijde economische groei. De onderneming zegt dat het uitblijven van snel herstel van de crisis te wijten is aan aanhoudende onzekerheid over het verloop van de pandemie, waardoor huishoudens de hand op de knip houden en bedrijven investeringen schrappen. Daarnaast kampen sommige sectoren met onherstelbare productieverliezen, met name in de dienstensector en bij grondstoffen voor brandstof. Steunmaatregelen van de overheid houden de schade enigszins beperkt, zegt Coface.

Naast Nederland krijgen ook andere belangrijke economieën te maken met een forse stijging van het aantal faillissementen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland en Frankrijk. Dat geldt ook voor veel opkomende economieën zoals Brazilië en Turkije. Sectoren die met name hard geraakt worden zijn transport, auto-industrie, metaalsector, detailhandel, textielindustrie en kledinghandel, aldus Coface.

Coface verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 4,4 procent zal krimpen. Als een tweede golf van coronabesmettingen uitblijft kan dat volgend jaar weer zijn omgebogen naar een plus voor de mondiale economie van 5,1 procent.