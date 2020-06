Transavia vliegt naar meer bestemmingen en Flixbus rijdt weer

Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat vanaf donderdag naar meer Europese bestemmingen vliegen. Sinds begin deze maand vloog het bedrijf naar zes bestemmingen in Zuid-Europa, daar komen er nu bijna tien bij. Tegelijkertijd gaat ook Flixbus weer rijden in Nederland, voornamelijk naar België en Duitsland.

Eerder werd al bekend dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij sinds 4 juni vliegt op zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. Donderdag komen daar bestemmingen in Spanje, Griekenland, Italië, Frankrijk, Slovenië, Kroatië, Servië en IJsland bij. De commerciële vluchten vertrekken niet alleen vanaf Schiphol, maar ook weer vanaf de luchthavens in Rotterdam en Eindhoven. Daarbij worden verschillende veiligheidsmaatregelen genomen zoals het verplicht dragen van een mondkapje.

Langeafstandsbusvervoerder Flixbus gaat vanaf donderdag weer vanuit Nederland rijden naar in totaal ruim dertig bestemmingen, waaronder Berlijn, Brussel en Parijs. Reizigers die in de groene bus stappen, moeten tijdens de reis een mondkapje dragen. Verder is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar en gebeurt de ticketcontrole contactloos.

Flixbus hervatte eind vorige maand zijn dienstregeling al in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Polen. Ook in Italië en Portugal is het bedrijf inmiddels weer actief. Tegelijk met de hervatting van de buslijnen in Nederland gaat het bedrijf ook in België en Frankrijk weer van start.