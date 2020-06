Wall Street opent in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager geopend. Beleggers op Wall Street blijven terughoudend door de stijging van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en verwerken nieuwe cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent lager op 25.930 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3100 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde een fractie tot 9907 punten.

Het aantal eerste uitkeringsaanvragen in de VS steeg vorige week met ruim 1,5 miljoen, na een bijgestelde toename met 1,57 miljoen een week eerder. Het cijfer viel hoger uit dan verwacht, want economen rekenden op bijna 1,3 miljoen aanvragen. Het is de dertiende week op rij dat het aantal aanvragen boven de miljoen ligt.

Verder werd bekend dat de industriƫle bedrijvigheid rond de stad Philadelphia deze maand onverwacht groei laat zien, na de krimp in mei. Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen openen veel bedrijven weer de deuren. Kort na opening publiceert marktonderzoeker Conference Board zijn conjunctuurbarometer voor de Amerikaanse economie. Ook hier wordt verbetering verwacht.

Cruisemaatschappij Carnival kwam met cijfers over het afgelopen kwartaal. Er werd een nettoverlies van bijna 4,4 miljard dollar geleden en Carnival verwacht ook voor de rest van het jaar verliezen door de crisis, omdat daardoor zijn cruiseschepen voor anker liggen. Het aandeel Carnival verloor bijna 5 procent, terwijl Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line tot 2 procent inleverden. Woensdag moesten deze fondsen ook al terrein prijsgeven.

Supermarktketen Kroger opende eveneens de boeken. Kroger gaf aan geen prognoses voor het gehele jaar te kunnen vanwege de onzekerheid door de coronacrisis. De koers ging 2,2 procent omlaag.