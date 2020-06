Werkloosheidscijfers geven beeld gevolgen coronacrisis

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt cijfers over de werkloosheid van mei naar buiten. Die geven een verder beeld van de gevolgen van de coronacrisis. Het werkloosheidscijfer ging de afgelopen maanden al omhoog van 2,9 procent in maart, naar 3,4 procent in april. Voor mei wordt door economen in doorsnee een verdere stijging naar 4,2 procent verwacht.

Tegelijkertijd komt uitkeringsinstantie UWV met een toelichting over de uitkeringsaanvragen. Als de werkloosheid stijgt, zullen er logischerwijs ook meer ww-aanvragen worden gedaan. Het UWV kan daar echter duiding bij geven welke bevolkingsgroepen of beroepsgroepen het zwaarst te lijden hadden onder de crisis.

Later op de dag maakt het CBS ook nog cijfers over de faillissementen van afgelopen week bekend. Die wekelijkse cijfers laten tot nu toe nog geen grote verschillen zien met een jaar eerder, maar veel bedrijven beginnen de gevolgen van de coronacrisis wel te voelen.