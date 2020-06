Autokoper is in Nederland relatief veel geld kwijt

Nederland is binnen de Europese Unie een van de duurste landen om een auto of ander privévoertuig te kopen. Alleen in Denemarken zijn consumenten meer kwijt voor hun wagen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

In Nederland betaalde een koper in 2019 door de bank genomen 21 procent meer voor een auto dan het gemiddelde in de EU. Denen zijn met prijzen die 38 procent boven het gemiddelde liggen nog meer kwijt aan vervoersmiddelen.

Denemarken is binnen de Europese Unie sowieso het duurst voor consumenten. Het gemiddelde prijsniveau lag daar vorig jaar 41 procent boven het gemiddelde. Denen tellen daarmee bijna drie keer zoveel neer voor consumentengoederen en -diensten als inwoners van Bulgarije, het land met de laagste prijzen.

Prijzen in Nederland liggen gemiddeld 17 procent hoger dan het Europees gemiddelde. De prijzen voor eten en niet-alcoholische dranken liggen daarbij slechts een fractie boven de doorsneeprijzen.

Wie van een sigaret en biertje houdt, is in Ierland het duurste uit. Alcohol en tabakswaren zijn daar 88 procent duurder dan gemiddeld. Ook op dit vlak is Bulgarije het goedkoopst. Grote prijsverschillen bij deze genotsmiddelen komen door uiteenlopende belastingen die landen heffen op tabak en alcohol.