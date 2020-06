Bloemen- en plantenexport krimpt minder sterk in mei

De export van de Nederlandse bloemen- en plantengroothandel is in mei minder sterk gekrompen dan in de voorgaande maanden, toen de handel hard werd geraakt door de coronacrisis. Dit maakte branchevereniging VGB bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata.

De export van bloemen en planten kromp in mei op jaarbasis met 8 procent naar 671 miljoen euro. Planten lieten in mei een opleving zien met een groei van 7 procent, terwijl snijbloemen achterbleven met een krimp van 19 procent. “Het voorzichtige herstel biedt perspectief voor de komende maanden”, stelt directeur Matthijs Mesken van de VGB. In maart en april boekte de bloemen- en plantengroothandel sterk lagere exportomzetten omdat veel landen op slot gingen tegen de virusuitbraak.