Coronacrisis zet omzet mobiele telefonie onder druk

De coronacrisis zal dit jaar de omzet die telecombedrijven halen uit mobiele diensten onder druk zetten. Met name het zakelijke segment krijgt het naar verwachting moeilijk, waarschuwt marktonderzoeker Telecompaper.

Veel bedrijven worden door de economische recessie gedwongen om in hun uitgaven te snijden. Daarnaast drogen inkomsten uit roaming waarschijnlijk op omdat mensen minder vaak over de grens reizen vanwege het gevaar van het coronavirus. Verder neemt het aantal wanbetalers en faillissementen waarschijnlijk toe, meent Telecompaper.

Over heel 2020 zal de Nederlandse markt voor mobiele telecomdiensten met zo’n 4 procent dalen tot bijna 3,6 miljard euro, becijferde Telecompaper. Dat is een sterkere daling dan in het eerste kwartaal van dit jaar, waar de coronacrisis vooral in maart voelbaar was. Vorig kwartaal bleef de omzetdaling uit mobiele telefonie beperkt tot 1,4 procent vergeleken met een jaar eerder.

Vodafone incasseerde vorig kwartaal de grootste klap, met een omzetdaling van 5,1 procent. De inkomsten van KPN daalden eveneens hard. T-Mobile daarentegen presteerde bovengemiddeld en zag de omzet flink groeien. Dat had het telefoonbedrijf te danken aan een sterke stijging van klantenaantallen bij zowel de consumenten- als de zakelijke tak, aldus Telecompaper.