Ledenparlement FNV buigt zich over pensioenakkoord

Het ledenparlement van FNV buigt zich vrijdagochtend over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dit zou eigenlijk dinsdag al gebeuren, maar die bijeenkomst werd vooral gebruikt om de leden in te lichten over de inhoud van het akkoord.

De sociale partners werden het onlangs eens over de hervorming van het pensioenstelsel. Die overeenkomst is een uitwerking van het pensioenakkoord dat de partijen vorig jaar al sloten.

Om het stelsel op termijn betaalbaar te houden, worden de uitkeringen meer afhankelijk gemaakt van de financiƫle prestaties van de pensioenfondsen. Dat betekent dat de pensioenen bij tegenspoed sneller moeten worden gekort, maar in betere tijden ook sneller weer kunnen stijgen. Ook zal geen gebruik meer worden gemaakt van rekenrente en dekkingsgraden.

FNV zei eerder blij te zijn dat er na jaren onderhandelen eindelijk een hervorming van het pensioenstelsel gloort. Volgens de bond wordt het stelsel transparanter en persoonlijker. Dat sluit volgens de bond ook beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.