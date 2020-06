Ook Nederlandse bedrijven worstelen met slavernijverleden

Nederlandse banken en verzekeraars gaan hun slavernijverleden onderzoeken of meer onder de aandacht brengen. Het gaat onder meer om ABN AMRO, InsingerGilissen en ASR. Dat zeggen ze tegen het ANP naar aanleiding van de excuses die een aantal Britse bedrijven hebben gemaakt voor hun slavernijverleden. Onder meer verzekeringsmarkt Lloyd’s of Londen bood excuses aan.

ABN AMRO liet in 2006 onderzoek doen naar een mogelijk slavernijverleden vanwege de aankoop van een Amerikaanse bank. Daaruit bleek onder meer dat er ooit slaven werden geaccepteerd als onderpand voor leningen. Historica Tamira Combrink van de Universiteit Leiden denkt dat het mooi zou zijn als de bank een voorbeeld neemt aan Lloyd’s. “Ze weten al van hun geschiedenis, nu die kennis nog omzetten in consequenties.” Een woordvoerder van ABN laat nu weten: “Er zijn meer stappen die we kunnen zetten en dat gaan we ook zeker doen. Zo kunnen we opener worden over ons verleden.”

Het Nederlandse bankiershuis Insinger & Co, rechtsvoorganger van bank InsingerGilissen, bezat ten tijde van de Nederlandse afschaffing van de slavernij in 1863 ruim 1500 Afrikaanse slaven. Dat vertelt geschiedkundige Karin Lurvink. Zij deed onderzoek naar de impact van slavernij op banken en verzekeraars in Nederland in de 18e eeuw. Insinger & Co kreeg na de afschaffing van de slavernij een financiƫle compensatie van de Nederlandse overheid. InsingerGilissen stelt in een reactie nu dat de kwestie intern onder de aandacht gaat komen.

Ook verzekeraars waren betrokken bij de slavenhandel. Nederlandse financiers verzekerden de schepen maar ook de lading tegen slavenopstanden, diefstal door piraten of stormschade. Een voorloper van ASR verzekeringen was zo’n verzekeraar. “ASR heeft als verzekeraar van schepen een rol gehad in de slavernij. Vanaf halverwege de 18e eeuw werden slaven expliciet opgenomen in de verzekeringspolissen”, vertelt een ASR-woordvoerder. “ASR bestaat dit jaar 300 jaar. Bij een tentoonstelling ter gelegenheid van het jubileum wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het slavernijverleden,” aldus de zegsman.