UWV weet nog niet of noodloket flexwerkers maandag open kan

Het UWV kan nog niet met zekerheid zeggen of het noodloket voor flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis, zoals gepland maandag open kan. “Op dit moment is onvoldoende duidelijk of het systeem de verwachte grote aanloop aankan”, zegt UWV-bestuurder Guus van Weelden.

Momenteel wordt “met man en macht” gewerkt om knelpunten op te lossen. Uiterlijk zondagavond wordt duidelijk of dat is gelukt. Van Weelden wijst erop dat het erg druk is bij het UWV, dat ook belast is met de uitvoering van de loonkostenregeling voor werknemers en daarnaast te maken heeft met “enorm stijgende aantallen WW-aanvragen”.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die in februari minimaal 400 euro verdienden, en in april minstens de helft daarvan verloren. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen van maximaal 550 euro. Met de regeling is volgens een grove schatting van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees zo’n 200 miljoen euro gemoeid.