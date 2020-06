Aantal werknemers daalt voor het eerst in 14 jaar in maart

Normaal gesproken stijgt het aantal banen van werknemers in maart, zelfs tijdens crisisjaren, maar dit jaar noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een daling. Dit gebeurt voor de eerste keer sinds de onderzoekers dit maandelijks gingen meten in 2006. Er verdwenen vooral flexibele banen.

Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen stuwen de horeca en cultuursector normaal gesproken de banengroei in maart. “Dan gaan de terrassen open en worden de festivals afgestoft.” Maar dit jaar werden juist deze sectoren zwaar geraakt door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er gingen ook veel banen verloren op het gebied van sport, recreatie, verhuur en zakelijke dienstverlening. Tussen februari en maart nam het aantal werknemersbanen per saldo met 23.000 af, een daling van 0,3 procent. In enkele sectoren nam het aantal banen nog wel toe, zoals de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur.

Dat het aantal vaste krachten toenam, werd teniet gedaan door een daling van het aantal flexbanen. Flexibele krachten verliezen vaak als eerste hun baan als er ontslagen vallen. Het aantal oproepbanen nam met 65.000 af en het aantal uitzendbanen met 8000. Ook het aantal tijdelijke contracten nam af.

Vooral jongeren van 15 tot 20 jaar merkten dat het aantal banen afnam. Dat komt omdat zij vaak werken in de bedrijfstakken die zijn geraakt door de coronamaatregelen, zoals de horeca.