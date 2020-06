Consumenten geven veel minder uit door coronacrisis

Consumenten geven door de coronacrisis veel minder geld uit. In april was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sprake van de grootste daling van de binnenlandse consumptie ooit. Op jaarbasis daalden de bestedingen met ruim 17 procent.

Volgens het statistiekbureau werd vooral minder uitgeven aan zaken als restaurantbezoeken, kappers, theaters, pretparken, sportscholen, voetbalwedstrijden en het gebruik van het openbaar vervoer. Verder werden ook minder kleren, schoenen en auto’s verkocht. Ook werd er minder getankt.

Om het rondwarende coronavirus in te dammen gingen veel winkels, de horeca en andere zaken op slot. Ook grote evenementen werden afgelast, wat goeddeels een verklaring is voor de daling. Verder werd door veel mensen vanuit huis gewerkt, wat de daling van de ov-uitgaven en brandstofkosten verklaart. Wel was er een stijging van de uitgaven aan elektrische apparatuur en woninginrichtingsartikelen. Ook aan voedings- en genotsmiddelen werd meer geld uitgegeven.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor consumptie in juni ongunstiger dan in april. Dat komt doordat ondernemers in de industrie veel negatiever zijn over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf en doordat de groei van de werkzame beroepsbevolking is omgeslagen in krimp.