FNV stelt stakingen bij Tata Steel uit om ‘verkennend gesprek’

FNV heeft stakingen door personeel van Tata Steel in IJmuiden tot vrijdagmiddag uitgesteld. Tot die tijd wil de vakbond nagaan of onderhandelen met de staalfabrikant zin heeft.

FNV voert al enkele weken actie wegens een ophanden zijnde reorganisatie bij de staalfabrikant, waarbij wordt gevreesd voor het verlies van duizenden banen. De bond eiste in een ultimatum onder andere dat er geen gedwongen ontslagen komen bij Tata Steel in Nederland, er geen werk wordt uitbesteed en in de toekomst geen onderdelen van Tata Steel Nederland worden verkocht. Nadat Tata Steel niet op alle eisen was ingegaan, volgden er acties.

Overigens gaat een staking bij Tata Steel in IJmuiden die woensdag is begonnen gewoon door. Daarna houdt FNV tot vrijdag 13.00 uur geen acties.

De beslissing om een pas op de plaats te maken volgt daags na een gesprek tussen een delegatie van FNV met de Nederlandse en Europese directies van Tata Steel en topman T.V. Narendran van het Indiase moederbedrijf. Daarin toonde Tata Steel zich bereid om alle tien punten van het eisenpakket van FNV te bespreken, zegt vakbondsbestuurder Roel Berghuis.

FNV blijft in onderhandelingen vasthouden aan zijn “integrale” eisenpakket, kondigt Berghuis aan. “Maar onderhandelen is natuurlijk altijd een kwestie van geven en nemen. Tegelijkertijd ligt de lat van FNV nu extra hoog, na twee weken staken.”