IMF ziet iets dieper dal voor Nederlandse economie

De Nederlandse economie krimpt nog iets harder dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) twee maanden geleden voorzag, maar herstelt daarna ook steviger. Wereldwijd rekent de denktank nu op een fors grotere krimp met juist een langzamer herstel het jaar daarna.

Het Nederlandse bruto binnenlands product neemt volgens de organisatie dit jaar met 7,7 procent af. Dat is nog eens 0,2 procentpunt meer dan de 7,5 procent krimp die het IMF in april nog verwachtte. De Nederlandse economie groeit volgend jaar dan weer met 5 procent. Voor 2021 voorzag het IMF eerder een groei van 3 procent.

De mondiale economie krijgt dit jaar een klap van 4,9 procent, denkt het IMF nu. Eerder dacht het fonds nog dat die krimp beperkt zou blijven tot 3 procent. Ook voor het herstel in 2021 is het IMF wat negatiever geworden. De denktank rekent nu op een groei van 5,4 procent volgend jaar, terwijl dat eerder 5,8 procent was.

Voor de Amerikaanse economie is het IMF ook flink negatiever geworden met een krimp van 8 procent, waar dat eerder rond de 6 procent was. Voor de eurozone bedraagt de krimp ook 8 procent, terwijl de economie van Duitsland met 10,2 procent krimpt. In Frankrijk, Italiƫ en Spanje wordt de economie dit jaar haast 13 procent kleiner.

Het IMF benadrukt dat er nog altijd een grote mate van onzekerheid is en ging er bij de nieuwe raming van uit dat de omstandigheden op de financiƫle markten ongeveer gelijk blijven aan de situatie van nu. De denktank hamert verder op het belang van maatregelen die inkomensverliezen voor huishoudens en bedrijven opvangen ten tijde van lockdowns en beleid om de vraag aan te wakkeren zodra er heropend wordt. Ook moeten dan middelen worden verplaatst van sectoren die vermoedelijk veel kleiner blijven na de pandemie ten gunste van groeisectoren.

De internationale gemeenschap moet er volgens het IMF ten slotte voor zorgen dat de zorgsystemen van alle landen genoeg geld hebben. Ook moeten arme landen worden geholpen door bijvoorbeeld schulden kwijt te schelden of afbetalingen daarvan te bevriezen. Vaccins moeten zodra ze er zijn ook voor alle landen beschikbaar komen, zodat de pandemie zo snel mogelijk onder controle kan worden gebracht.