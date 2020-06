Grote congrescentra blij met versoepelde coronamaatregelen

Grote Nederlandse congrescentra zoals de Jaarbeurs en RAI Amsterdam zijn blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet woensdag heeft aangekondigd. Het loslaten van het maximumaantal gasten per 1 juli is een uitkomst, maar de 1,5 meterregel blijft soms een pijnpunt.

“Het is hartstikke fijn dat we weer aan de slag kunnen”, zegt een woordvoerster van de Jaarbeurs Utrecht. “We hebben protocollen klaarliggen om de 1,5 meter in acht te nemen. Zo moeten bezoekers bij evenementen een tijdslot reserveren. Onze medewerkers zien erop toe dat er genoeg afstand wordt gehouden”, aldus Hengeveld. Tijdens de zomer zijn in de Jaarbeurs levensgrote dinosaurussen te zien bij World of Dinos.

Rotterdam Ahoy is ook blij met de versoepelingen maar volgens een woordvoerder is het nog niet genoeg. “Onze zaak lag volledig stil en het einde van de klap is nog niet in zicht. Wat ons betreft moet de 1,5 metermaatregel komen te vervallen en worden vervangen door triage en testen. Dan kunnen we terug naar zaalbezettingen waarbij weer geld kan worden verdiend”, aldus Rotterdam Ahoy. Volgens een zegsvrouw wordt er met organisatoren gesproken over welke vorm geplande evenementen krijgen. Op de website van Rotterdam Ahoy staat vooralsnog voor de komende maanden een rits uitgestelde evenementen.

RAI Amsterdam is verheugd met de versoepelingen maar moet nog wachten op groen licht van de gemeente. “We zijn heel blij, er is in ieder geval meer mogelijk straks. De 1,5 meter afstand wordt altijd toegepast. We hopen op korte termijn de deuren weer te openen”, aldus woordvoerder Nils Vonder. Bij een heropening zal onder meer extra aandacht zijn voor ventilatie van de ruimtes en er zal bij bezoek een tijdslot moeten worden gereserveerd. “Het zal wel anders zijn dan voor de coronacrisis”, aldus Vonder. Op dit moment wordt de RAI alleen gebruikt door de GGD om Amsterdammers te testen op het coronavirus.