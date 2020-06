Noodlijdend Wirecard vraagt uitstel van betaling aan

De noodlijdende Duitse betalingsdienstverlener Wirecard heeft uitstel van betaling aangevraagd omdat het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en gebukt gaat onder hoge schulden. Wirecard is verwikkeld in een omvangrijk boekhoudschandaal en op de beurs van Frankfurt is de koers van het bedrijf keihard gedaald.

De aanvraag voor surseance werd ingediend bij een rechtbank in München. Er wordt nog bekeken of er uitstel van betaling wordt aangevraagd voor dochterbedrijven van Wirecard. De Duitse financiële waakhond BaFin heeft inmiddels gezorgd dat Wirecard Bank niet onder de faillissementsaanvraag valt. Op die manier kunnen de tegoeden van klanten niet worden gebruikt om financiële tekorten elders te dekken. BaFin moet nu beoordelen of Wirecard Bank zelf ook in financiële nood is. Als dat zo is, dan kan de toezichthouder opnames tijdelijk verbieden om meer tijd te hebben om een oplossing te vinden.

De onderneming maakte eind vorige week bekend dat er een kleine 2 miljard euro kwijt was. Deze week stelde het bedrijf dat dit geld mogelijk nooit heeft bestaan en trok het zijn financiële publicaties van de afgelopen jaren in. De lang zittende topman Markus Braun werd gearresteerd op verdenking van fraude. Inmiddels is hij op borg vrijgekomen. Braun is bij Wirecard tijdelijk vervangen door James Freis.

Deutsche Bank wil Braun volgens zakentijdschrift WirtschaftsWoche uit een adviesraad hebben. Hij zou daar raad geven over zaken die te maken hebben met digitalisering.

Op de beurs is de koers de afgelopen weken met meer dan 90 procent gekelderd. De handel in Wirecard werd donderdag tijdelijk stilgelegd, maar na de hervatting dook de koers weer verder omlaag. De Duitse beurswaakhond BaFin en openbare aanklagers doen onderzoek naar de grootschalige fraudezaak bij Wirecard.

Het zou voor het eerst zijn dat een bedrijf met een notering in de Duitse DAX-index ten onder gaat. Het in 1999 opgerichte Wirecard is sinds september 2018 genoteerd aan de hoofdindex van de beurs van Frankfurt. Op zijn piek had de onderneming een marktwaarde van 25 miljard euro. Daar is nu dus weinig meer van over.

Persbureau Bloomberg meldde woensdag juist nog dat Wirecard even uitstel kreeg van schuldeisers bij het aflossen van een kredietfaciliteit van 1,75 miljard euro. De schuldeisers wilden volgens bronnen eerst eens goed kijken naar de kansen op levensvatbaarheid op de langere termijn van Wirecard, voordat wordt gevraagd om aflossing van de lening. Daarbij wordt overlegd met aandeelhouders zoals Visa en Mastercard. Tot de schuldeisers van Wirecard zouden volgens Bloomberg onder meer Commerzbank, ING en ABN AMRO behoren.