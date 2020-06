Unilever geeft gezichtscrème andere naam vanwege racismedebat

Unilever gaat de naam van zijn gezichtscrème Fair & Lovely wijzigen. De witmakende huidcrème is vooral in India populair. Volgens Unilever past de naam van het product niet meer in de huidige tijd. Het bedrijf denkt nog na over de nieuwe naam.

De crème wordt ook verkocht in Bangladesh, Indonesië, Thailand, Pakistan en elders in Azië. Alleen al in India levert Fair & Lovely jaarlijks 500 miljoen dollar aan omzet op. Het gebruik van de woorden “eerlijk,” “wit” en “licht” op de verpakking van de crème en in reclame-uitingen, suggereert volgens Unilever ten onrechte een uniek schoonheidsideaal. “Dat willen we aanpakken”, aldus Unilever.

De witmakende huidcrèmes, maar ook andere merken die raciaal stereotyperend zijn, liggen onder vuur nu er wereldwijd een debat over racisme gaande is. Tegenstanders wijzen erop dat van dergelijke producten de suggestie uitgaat dat wit beter is dan zwart. Eerder kondigde Johnson & Johnson aan te stoppen met de verkoop van witmakende crèmes.

Colgate-Palmolive houdt als gevolg van de discussie de naam van zijn Chinese tandpastamerk Darlie tegen het licht. Dat merk, dat vroeger Darkie heette, heeft een zwarte man met een hoge hoed als logo. PepsiCo veranderde eerder de naam en het logo van pannenkoekenmerk Aunt Jemima en levensmiddelenreus Mars past de naam en het logo van het merk Uncle Ben’s (rijst en sauzen) aan. Ook andere bedrijven denken na over het wijzigen van bepaalde merknamen.