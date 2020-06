Coolblue opent zijn grootste winkel in Brussel

Coolblue heeft een nieuwe winkel geopend in Brussel. Volgens de verkoper van witgoed en consumentenelektronica gaat het om een zogeheten flagshipstore en is dit de tweede van in totaal zes winkels die het bedrijf dit jaar in Nederland en België wil openen.

Eerder dit jaar opende Coolblue al een winkel in Leiden. De winkel in Brussel is direct de grootste van de keten. Coolblue heeft nu veertien fysieke winkels in Nederland en België.

In de winkels van Coolblue kunnen klanten langskomen voor persoonlijk advies. Verder kunnen bij de locaties onlinebestellingen worden opgehaald en worden smartphone- en tabletreparaties uitgevoerd.