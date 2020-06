Kanye West gaat Yeezy-kleding maken voor Gap

Rapper Kanye West gaat kleding ontwerpen voor de Amerikaanse kledingketen Gap. De samenwerking tussen Wests modelabel Yeezy en de winkelketen heeft een looptijd van tien jaar. De kleding krijgt de naam Yeezy Gap mee.

West heeft een beloning bedongen die afhankelijk is van de omzet van de kleding. Daarnaast krijgt hij royalties en de mogelijkheid om aandelen in Gap te verkrijgen. De eerste kledingstukken van Yeezy moeten volgend jaar in Gap-winkels liggen.

Beleggers reageerden tevreden op de aankondiging en zetten het aandeel Gap ruim een derde hoger. Het winkelconcern had plannen om zijn keten Old Navy af te splitsen, maar zag daar toch van af. Gap heeft al enige jaren te kampen met teruglopende omzetten en bereikt moeilijker jongeren. Afgelopen kwartaal had het bedrijf te lijden onder winkelsluitingen als gevolg van de coronapandemie en zag het de omzet met de helft dalen.

West ontwerpt ook al schoenen, voor Adidas. De overeenkomst met het Duitse sportmerk loopt tot 2026. Vorig jaar zou er voor zo’n 1,3 miljard dollar aan Yeezy-schoenen zijn verkocht.