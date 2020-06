‘Tienduizenden flexwerkers gebruiken coronacompensatie niet’

Tienduizenden flexwerkers maken nog geen gebruik van de compensatieregeling die voor hen in het leven is geroepen, omdat ze er geen weet van hebben. Dat meldt CNV. Volgens de vakbond komen sommige mensen daardoor onnodig in financiële problemen.

CNV roept alle flexwerkers die in aanmerking komen voor de regeling op zich te melden bij het UWV. “Dit kan nog tot 12 juli. Het gaat om een bedrag van 550 euro per maand. Voor drie maanden loopt dit dus op tot 1650 euro. Een te hoog bedrag om te laten liggen”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Volgens hem gaat het vaak om studenten met een bijbaan die nu de huur niet kunnen betalen of kampen met een oplopende studieschuld. De vakbond vraagt de overheid om de TOFA-regeling, de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten, meer onder de aandacht te brengen.

Flexwerkers moeten wel aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. Zo moeten ze in februari minimaal 400 euro hebben verdiend en in april zeker de helft van hun inkomsten hebben verloren. Ze krijgen geen geld als ze in maart, april of mei een beroep hebben gedaan op WW, bijstand of een andere regeling.