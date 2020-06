‘British Airways ontslaat 350 piloten’

British Airways, onderdeel van luchtvaartgroep IAG, ontslaat 350 piloten en plaatst nog eens 300 in een ‘pool’ om ze opnieuw in te huren als dat nodig is. Hierover zou overeenstemming met de cockpitbemanning zijn bereikt, meldt The Sun.

De meeste piloten die met gedwongen ontslag krijgen te maken werken volgens de Britse krant op luchthaven Gatwick in Londen. De gezagvoerders die in de pool terechtkomen vliegen op dit moment niet en worden voor de helft betaald. Het overige cockpitpersoneel ontvangt een loonsverlaging van 15 procent.

De luchtvaartmaatschappij kondigde eerder aan tot 12.000 banen te willen schrappen. Het bedrijf wil geld besparen nu het door de coronacrisis een groot deel van de vloot aan de grond houdt. Dat kwam het bedrijf op forse kritiek te staan van de Britse transportcommissie. Die beschuldigde de luchtvaartmaatschappij ervan de crisis te gebruiken als excuus om medewerkers te ontslaan, ook al betaalt de regering het loon van de werknemers via een nationaal verlofprogramma.

Eerder waarschuwde British Airways dat het al zijn 4300 piloten zou ontslaan en onder nieuwe voorwaarden weer zou inhuren vanwege het ontbreken van een akkoord over kostenbesparingen. Waar de onderhandelingen met de pilotenbond lopen, willen andere bonden nog niet aanschuiven aan de onderhandelingstafel. British Airways drong daar bij de bonden wel meermaals op aan.