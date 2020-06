Gesprek Corendon en overheid over al dan niet vliegen op Turkije

Reisorganisatie Corendon heeft maandag een gesprek met de overheid over de plannen om vanaf volgende maand weer vakantiereizen naar Turkije aan te bieden. Het bedrijf zoekt de dialoog na een “onverwacht felle reactie” vanuit het kabinet vorige week. Premier Rutte had laten weten de plannen van Corendon onverstandig en onverantwoord te vinden. De beslissing om te gaan vliegen op Turkije hangt mede af van dit gesprek, zo meldt een woordvoerster zondagavond. Hoe laat en waar, kon ze nog niet zeggen.

Het reisadvies voor Turkije, dat nog altijd op ‘oranje’ staat, is de crux bij de reactie van Rutte. Dit advies houdt in dat de overheid niet-noodzakelijke reizen afraadt. Dat strookt niet met vakanties. Corendon meent echter dat er sprake is van willekeur omdat alle landen buiten Europa een oranje advies hebben. De reisorganisatie meent dat de situatie in Turkije, en dan met name aan de kust, vergelijkbaar is met die in Europese landen waar een ‘geel’ reisadvies voor geldt.

Topman Steven van der Heijden zei zondagavond al in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag, de beslissing te willen heroverwegen, alleen als anderen ook niet mogen vliegen. “Gelijke monniken, gelijke kappen”, zei hij. “Waarom wij de gebeten hond zijn, is me onduidelijk. Daar waar andere maatschappijen helemaal niets tegen hun klanten zeggen, ze afleveren op Schiphol en zeggen: ‘Zoek het maar uit’, gaan wij juist met ze aan de slag. We vinden het uitermate onrechtvaardig en onzorgvuldig dat we door Rutte zo onderuitgehaald zijn”.

Corendon vindt dat er oneerlijke concurrentie is ontstaan. Turkse luchtvaartmaatschappijen als Pegasus en Sun Express vliegen wel gewoon naar Turkije en vervoeren veel vakantiegangers. Die reizigers komen zonder problemen Nederland in en worden vaak niet eens op de aangeraden twee weken zelfquarantaine gewezen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor vliegtuigpassagiers die vanuit Zweden en het Verenigd Koninkrijk, die ook een oranje reisadvies hebben, aankomen.

Corendon noemde het eerder al schrijnend te moeten constateren dat luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Turkish Airlines, anders worden behandeld dan reisorganisaties. Dat valt volgens het bedrijf niet te rijmen met de erkenning van het kabinet dat de reisbranche een van de bedrijfstakken is die het hardst geraakt is door de coronacrisis.