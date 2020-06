Slechts fractie van normale stroom luchtvaartpassagiers in mei

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens lag in mei 97 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door reisbeperkingen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, ligt het internationale vliegverkeer sinds eind maart nagenoeg stil.

In mei reisden circa 220.000 passagiers van en naar de vijf belangrijkste luchthavens van Nederland. Een jaar eerder verwelkomden die vliegvelden samen nog 7,4 miljoen reizigers. Naast Schiphol worden tot de nationale luchthavens Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport gerekend.

Ook de hoeveelheid door de lucht vervoerde vracht nam af, maar veel minder hard dan de reizigersaantallen. In totaal vervoerden vliegtuigen 117.000 ton goederen, wat 18,5 procent minder is dan een jaar eerder.

Door de sterke daling van het aantal passagiers zijn luchtvaartmaatschappijen in grote financiƫle problemen gekomen. Onder andere luchtvaartcombinatie Air France-KLM ontvangt steun van de Nederlandse en Franse overheid. Vrijdag werd bekend dat KLM 3,4 miljard euro aan noodsteun uit Den Haag krijgt in de vorm van een lening en garanties op leningen. Daarvoor moet de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de kosten wel met 15 procent verlagen, waarbij naar verwachting ook veel banen verloren gaan.