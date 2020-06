Sterke stijging aan spaargeld in mei door coronacrisis

De spaarrekeningen van Nederlandse huishoudens zijn in mei met 9,4 miljard euro toegenomen omdat vanwege de coronacrisis veel minder werd gespendeerd aan bijvoorbeeld het boeken van vakanties, dagjes weg en eten buiten de deur. Volgens De Nederlandsche Bank gaat het om het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen begin 1998.

Het gaat om de netto-inleg van huishoudens, het saldo van ingelegd en opgenomen spaargeld. Ook ontvingen veel Nederlanders in mei vakantiegeld, wat dus op de spaarrekening werd gezet als appeltje voor de dorst vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. In april ging het al om een groei van meer dan 3,8 miljard euro. Het totale spaargeld van huishoudens in Nederland is nu ruim 384 miljard euro.