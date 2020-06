BAM treft schikking met stad Keulen om metrodebacle in 2009

Bouwbedrijf BAM is tot een schikking gekomen met de stad Keulen vanwege de vele problemen rond de aanleg van een metrolijn in de Duitse stad in maart 2009. Tijdens de aanleg van het Noord/Zuid-metroproject zorgden de werkzaamheden onder meer voor de instorting van het Historisch Stadsarchief. Ook delen van naastgelegen gebouwen raakten beschadigd. Twee mensen kwamen bij het ongeluk om het leven.

Alle partijen die aan de metrolijn werkten betalen nu een bedrag van 200 miljoen euro, waarmee de zaak is afgedaan. Een aanzienlijk deel van de schikking wordt gedekt door verzekeringsuitkeringen. Vanwege de regeling zal BAM dit jaar een bedrag van 40 miljoen euro als buitengewone last in de jaarrekening zetten.

BAM’s werkmaatschappij Wayss & Freytag Ingenieurbau was voor een derde deel partner in de bouwcombinatie die dit project uitvoert. Dat het nu tot een vergelijk is gekomen noemt BAM in het belang van alle partijen, waaronder de aandeelhouders.