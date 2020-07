Aantal vluchten naar vakantiebestemmingen verhoogd

Vanaf woensdag vertrekken er weer meer vluchten vanuit Nederland naar vakantiebestemmingen. Onder meer vliegtuigmaatschappijen TUI, easyJet, Corendon en Ryanair hervatten routes naar populaire zonbestemmingen.

De eerste vlucht van TUI vanaf Schiphol vertrekt woensdagochtend naar Kreta. Het Caribisch deel van het Koninkrijk opent per 1 juli weer zijn grenzen voor toeristen. TUI vliegt de dag erop vanaf Schiphol naar CuraƧao.

Woensdagochtend vertrekt de eerste easyJet-vlucht vanaf Schiphol sinds eind maart. Het is de bedoeling dat de maatschappij deze zomer uiteindelijk weer vliegt naar 35 bestemmingen vanuit Nederland.

Ryanair voert vanaf 1 juli duizend vluchten uit door heel Europa. In Nederland ziet de prijsvechter een toename in het aantal boekingen naar vooral Spanje, Italiƫ en Ierland. Een woordvoerster van de Ierse luchtvaartmaatschappij laat weten dat er in juli en augustus vanuit Nederland dertig routes worden gevlogen vanaf Schiphol, Eindhoven en Maastricht.

Corendon vliegt vanaf dezelfde dag naar meerdere bestemmingen in Griekenland. Een paar dagen later worden routes naar Turkije weer opgestart.