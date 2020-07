NS: verkoop internationale treintickets trekt weer aan

De verkoop van internationale treintickets trekt weer aan. Dat meldt de Nederlandse Spoorwegen (NS) op basis van de verkoopcijfers van NS International. Half april bereikte de verkoop een dieptepunt, met een verkoop van slechts 3 procent van wat er normaal wordt verkocht. De laatste weken nam dat aantal weer stevig toe, met inmiddels weer 30 procent van de normale verkoopcijfers.

Sinds begin juni rijden de meeste treinen naar Duitsland en Belgiƫ weer. Antwerpen, Brussel, Parijs, Berlijn en Keulen zijn in de afgelopen weken de meest populaire internationale treinbestemmingen. Daarbij is Berlijn bijna twee keer zo populair als normaal in deze tijd van het jaar. NS verklaart dat door het feit Berlijn altijd een populaire bestemming in de zomer is, maar dat reizigers deze zomer hun ticket pas laat aanschaffen.

Voorwaarden van veel internationale treintickets zijn versoepeld, waardoor ze tot kort voor vertrek kosteloos kunnen worden omgeboekt. Ook is er in de trein aandacht voor hygiƫne. Zo worden ruimtes extra gedesinfecteerd en moeten reizigers een mondkapje dragen.

NS International noteerde in 2019 een groei van 13 procent. Ook de eerste maanden van 2020 was een vergelijkbare groei van het aantal reizigers zichtbaar op alle bestemmingen. Eind april zou de Eurostar in vier uur rechtstreeks tussen Amsterdam en Londen gaan rijden, maar dat traject werd door corona voorlopig uitgesteld tot later dit jaar.