Ook LEGO adverteert voorlopig niet op social media

LEGO plaatst de komende dertig dagen geen advertenties op social media. In die periode wil de speelgoedfabrikant nog eens goed nagaan of socialmediakanalen genoeg doen in de strijd tegen haatzaaien, discriminatie en nepnieuws.

Het Deense concern volgt met de stap tal van andere bedrijven, die in de nasleep van grote antiracismeprotesten besloten niet meer te adverteren op Facebook. Onlangs kondigden onder andere Ford, Adidas, Coca-Cola en Microsoft deels of helemaal met advertenties op platforms als Facebook te stoppen.

Ook het Nederlands-Britse Unilever kondigde een dergelijke stap aan. Het voedings- en wasmiddelenconcern achter merken als Dove, Knorr en Lipton zal in ieder geval dit jaar geen advertenties voor de VS plaatsen op Facebook en Twitter.

Met name Facebook moet het ontgelden bij burgerrechtenorganisaties die strijden tegen racisme. Ze nemen het de techgigant kwalijk dat berichten die oproepen tot geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten niet worden verwijderd. Ook zou er te weinig worden gedaan tegen nepnieuws.