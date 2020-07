Sluiter Hemwegcentrale financieel directeur Vattenfall Nederland

Alexander van Ofwegen is benoemd tot de nieuwe financieel directeur van Vattenfall Nederland. Hij was eerder als directeur warmte en productie betrokken bij de vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam. Hij was sinds 2007 in verschillende rollen verantwoordelijk voor de centrale.

Van Ofwegen treedt door zijn nieuwe functie toe tot de raad van bestuur van Vattenfall naast directeur Martijn Hagens. Van Ofwegen begon in 2001 bij het toenmalige Nuon op de IT-afdeling. Ook heeft hij ervaring als accountant en financieel manager. Hij gaat zijn nieuwe functie combineren met zijn huidige verantwoordelijkheid als directeur warmte en productie Vattenfall Nederland en productie Vattenfall Hamburg.

De nieuwe financieel directeur stelt dat “de energiesector tijdens de coronacrisis hard wordt geraakt door lagere prijzen voor elektriciteit en een terugval van de energievraag bij zakelijke klanten”. De crisis zorgt er volgens hem ook voor dat iedereen bij Vattenfall wordt uitgedaagd zijn werk op een andere manier vorm te geven.

De Hemwegcentrale is in december vorig jaar vervroegd dichtgegaan, omdat het kabinet eerder in 2019 had besloten de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) sneller terug te dringen. Jaarlijks stootte de kolencentrale 3,3 megaton CO2 uit. Aanvankelijk zou de Hemwegcentrale eind 2024 de deuren sluiten. Eigenaar Vattenfal kreeg 52 miljoen euro compensatie van het kabinet.