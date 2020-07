‘Vraag naar vliegtickets in mei iets minder dramatisch’

De vraag naar vliegtickets was ook in de maand mei dramatisch, maar minder dramatisch dan in april. Dat concludeert de internationale luchtvaartorganisatie IATA.

In mei zakte de passagiersstroom op jaarbasis met 91,3 procent in. Dat was in april nog min 94 procent. “Dat het minder dramatisch is, is eigenlijk het enige wat je daar over kan zeggen”, aldus IATA.

Lokale vluchten werden weer iets vaker uitgevoerd, merkt de organisatie op. Internationale vluchten lagen in mei nagenoeg stil. “We staan pas aan het begin van een lang en moeizaam hersteltraject”, meldt IATA. “Daarbij is nog heel veel onzeker.”

De organisatie wijst onder meer op de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in belangrijke markten. Dit resulteerde in de tweede helft van juni ook in een dip bij de boekingen. Volgens IATA zijn er tal van redenen om voorzichtig te blijven over de vooruitzichten.