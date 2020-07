Consumentenbond: stop leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekering

De leeftijdstoeslagen die autoverzekeraars rekenen voor jonge en oudere bestuurders moeten geschrapt worden. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan het Verbond van Verzekeraars. Jongeren betalen soms tot wel zes keer meer premie dan een gemiddelde bestuurder. Ook ouderen komen er bekaaid vanaf.

Nog voordat jongeren de weg op zijn gegaan, zijn ze al ‘dubbel de pineut’, vindt de bond. Behalve geen schadevrije jaren, die de hoogte van de premie kunnen beïnvloeden, moeten jongeren ook een flinke toeslag betalen. En verzekeraars zijn volgens de bond niet transparant genoeg. Bij een premieverhoging is vaak niet duidelijk waarom deze omhoog gaat.

De Consumentenbond vergeleek de gemiddelde premies voor mensen jonger dan 26 jaar met die van een 35-jarige bestuurder, beiden zonder schadevrije jaren. Daaruit blijkt dat verzekerden van 18 jaar tot maar liefst 472 procent meer betalen voor een WA-autoverzekering.

Ook ouderen komen niet voordelig uit de bus bij verzekeraars. Vanaf 75 jaar loopt de premie vooral bij WA-autoverzekeringen snel op, waardoor ze niet meer kunnen profiteren van de opbouw van schadevrije jaren. ASR, ANWB, HEMA, ING, Inshared, Unigarant en SNS rekenen gemiddeld de hoogste leeftijdstoeslagen, zegt de bond. 85-jarigen betalen zelfs vaak het dubbele van de premie van een 35-jarige. Bij ASR loopt dat verschil zelfs op tot 173 procent. Ongeveer een derde van de autoverzekeraars accepteert überhaupt geen nieuwe klanten boven een bepaalde leeftijd. Die leeftijdsgrens begint soms al bij 69 jaar.

Volgens de bond blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars dat de kans op schade pas toeneemt vanaf 75 jaar, terwijl verzekeraars soms al vanaf 65 jaar een toeslag rekenen. Bij bestuurders van bijvoorbeeld 63 en 68 jaar is de schadekans zelfs lager dan bij alle andere leeftijdsgroepen.

Het Verbond van Verzekeraars vindt ingrijpen lastig, omdat “we in Nederland juist afgerekend willen worden op ons eigen rijgedrag”, zegt een woordvoerder. Daarbij zijn er al verzekeringen die premiehoogtes kunnen beïnvloeden. Zoals het ‘pay as you drive’-systeem, onder meer aangeboden door de ANWB en FBTO, waarbij het rijgedrag maandelijks de hoogte van de premie bepaalt. “Die zijn juist voor groepen zoals jongeren”, aldus de zegsman. Het Verbond zegt verder dat ze niks kunnen doen aan de transparantie van de verzekeraars, omdat dat concurrentiegevoelige informatie betreft.