HEMA behaalt kwart minder omzet door corona

HEMA heeft zijn omzet in het eerste kwartaal met een kwart zien dalen door de coronacrisis. De netto-omzet daalde ten opzichte van het voorgaande jaar met 24,7 procent tot 224,8 miljoen euro. Deze daling werd mede veroorzaakt door de tijdelijke sluiting van alle HEMA-winkels buiten Nederland als gevolg van de coronamaatregelen. De operationele winst ging met 63 procent omlaag tot 18 miljoen euro.

De omzet heeft zich in mei sterk hersteld. Bovendien steeg de omzet in juni boven het niveau van vorig jaar. “We zijn verder blij dat onze verkopen weer op een gezond niveau zijn gekomen. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op onze financiĆ«le resultaten in ons eerste kwartaal”, zegt HEMA-topman Tjeerd Jegen.

De Nederlandse winkels, die ongeveer 70 procent van de totale groepsomzet vertegenwoordigen, zijn gedurende de gehele periode na de uitbraak van het coronavirus opengebleven. Tegelijkertijd kon HEMA profiteren van een sterke onlinevraag. Om aan deze extra vraag te voldoen, verdubbelde HEMA de capaciteit van zijn distributiecentrum en richtte twintig grote winkels in als extra verzendlocatie. Hierdoor is de onlineverkoop in het eerste kwartaal meer dan verdubbeld. HEMA presteerde daardoor naar eigen zeggen beter dan vergelijkbare ketens.

Eerder vorige maand werd bekend dat een groep schuldeisers het faillissement van de moederonderneming van winkelketen HEMA heeft aangevraagd vanwege een juridische strijd. HEMA kwam in handen van schuldeisers in ruil voor het verlagen van hun schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de warenhuisketen. HEMA meldde dat de faillissementsaanvraag geen gevolgen heeft voor de normale bedrijfsvoering.