‘Onlinebloemenverkoop breekt records door coronacrisis’

Door de coronacrisis is de verkoop van bloemen via internet sterk gestegen. Op een aantal dagen in de afgelopen periode waren de onlineverkopen zelfs hoger dan op Valentijnsdag of Moederdag vorig jaar, meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek naar de sierteeltsector. In maart steeg de onlinebloemenverkoop met 160 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, in april met 270 procent en in mei was de stijging 130 procent.

De export van bloemen en planten daalde in maart en april daarentegen sterk met respectievelijk 32 en 38 procent ten opzichte van een jaar eerder. Inmiddels is er sprake van een bescheiden herstel en juni lijkt positief af te sluiten, stelt ABN AMRO. Door de coronamaatregelen ging een totale exportwaarde van 500 miljoen euro verloren. De export naar Italiƫ werd het hardst getroffen, en daalde met 70 procent.

Voor de tweede helft van het jaar kan de verwachte recessie voor problemen in de sierteeltsector zorgen, stelt ABN AMRO. Uit het verleden blijkt dat met name snijbloemen gevoelig zijn voor economische schommelingen. Pas in de tweede helft van 2021 wordt in de belangrijke afzetmarkten van de Nederlandse sierteeltsector herstel verwacht.