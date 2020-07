‘Relatie VS en China op weg naar nieuw dieptepunt’

De relatie tussen de Verenigde Staten en China is op weg naar een nieuw dieptepunt. Onder meer de uitbraak van het coronavirus, de kwestie rond de autonomie van Hongkong en spanningen in de Zuid-Chinese Zee zorgen voor een verdere verkoeling van de verhoudingen tussen de twee economische grootmachten. Dat zeggen marktkenners van adviesbureau Eurasia Group tegen nieuwszender CNBC.

De afgelopen jaren botsten de twee grootste economie├źn van de wereld al vaak over hun handelsrelatie en over technologie. Daar komen een aantal fronten bij, stelt de Eurasia Group. Zo geven de Amerikanen China de schuld van de coronapandemie. Ook is de Zuid-Chinese Zee een zeer belangrijke handelsroute voor de wereldhandel, waarvan China een groot gedeelte claimt. De Verenigde Staten voeren, net als China, met enige regelmaat militaire oefeningen uit in die zee.

Analisten verwachten dat de spanningen tussen de VS en China in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen nog verder oplopen. Ze denken dat de Amerikaanse president Trump hardere taal zal aanslaan tegen China om kiezers te trekken. Toch verwacht het Center for Strategic and International Studies dat de Chinezen liever Trump zien als president van de Verenigde Staten dan Joe Biden. De Chinezen zien volgens de denktank in dat Trump waarschijnlijk harder is voor China, maar dat hij nog meer schade toebrengt aan de Amerikaanse relaties met bondgenoten als de Europese Unie.