Unilever verandert naam omstreden crème India in Glow & Lovely

De Indiase divisie van Unilever verandert de naam van zijn witmakende gezichtscrème Fair & Lovely in Glow Lovely. De mannelijke variant van het product zal gewijzigd worden in Glow & Handsome.

Unilever maakte eerder al bekend de naam van het product aan te zullen passen omdat deze niet meer past in de huidige tijd. Het gebruik van de woorden “eerlijk,” “wit” en “licht” op de verpakking van de crème en in reclame-uitingen, suggereert volgens Unilever ten onrechte een uniek schoonheidsideaal. Dat moet anders, concludeerde de onderneming te midden van het opgelaaide debat over racisme.

De witmakende huidcrèmes, maar ook andere merken die raciaal stereotyperend zijn, liggen wereldwijd onder vuur. Tegenstanders wijzen erop dat van dergelijke producten de suggestie uitgaat dat wit beter is dan zwart. Een reeks andere bedrijven kondigde al naamsveranderingen aan.