Voor 5 miljoen aan subsidie aangevraagd voor elektrische auto’s

Al na één dag hebben particulieren zo’n 5 miljoen euro aan subsidie aangevraagd voor elektrische auto’s. Over auto’s die sinds begin vorige maand zijn verkocht kunnen mensen subsidie aanvragen, met terugwerkende kracht: het loket ging woensdag open.

Direct kwamen bakken met aanvragen binnen. Bijna de helft van het beschikbare budget voor nieuwe auto’s is al aangevraagd. Donderdagochtend stond de teller op zo’n 4,4 miljoen euro van de beschikbare 10 miljoen voor 2020. Voor nieuwe elektrische auto’s kunnen mensen 4000 euro subsidie aanvragen.

Per occasion is 2000 euro subsidie beschikbaar. Van de 7,2 miljoen euro die is uitgetrokken voor dit jaar is voor 572.000 euro aangevraagd.

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) spreekt van een “goede eerste dag”. Dat er zoveel aanvragen binnenkwamen bij het loket, laat volgens de bewindsvrouw zien “dat veel mensen bereid zijn de overstap naar elektrisch te maken”. Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, is ook blij met “de grote interesse van de particulier in de aanschafsubsidie”. Daarmee wordt niet alleen de sector een beetje geholpen in de moeilijke coronatijd. De subsidie is ook belangrijk om de automobilist te verleiden om elektrisch te rijden, wat “cruciaal is om de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen terug te dringen”.

De regeling werd in maart aangekondigd. Vermoedelijk hebben veel mensen tot enkele weken geleden gewacht met het kopen van een elektrische auto om gebruik te kunnen maken van de subsidie.

Aan de subsidie zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Mensen die een auto kopen die tussen de 12.000 en 45.000 euro waard is en op een volle accu zeker 120 kilometer kan rijden, komen ervoor in aanmerking. Ook moet de auto enkele jaren van dezelfde eigenaar blijven. Eigenaren die binnen drie jaar van auto veranderen moeten een deel van de subsidie terugbetalen. Leasers krijgen de subsidie per maand uitbetaald. Als zij het contract binnen vier jaar beëindigen, stopt ook de subsidie. De regeling loopt tot 2025.