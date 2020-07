Voorzitter VNO-NCW is zeer pessimistisch over afloop brexit

Voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW is “zeer pessimistisch” gestemd over de afloop van de brexit. “De deadline voor een verlenging van de overgangsperiode is deze week verlopen en het wordt nu erop of eronder of er nog een beetje een fatsoenlijk handelsakkoord komt. Ik heb daar niet veel vertrouwen in op basis van de huidige voortgang en de tijd is kort’’, aldus De Boer in een webinar van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel (NBCC).

Groot-Brittannië verliet de Europese Unie eind januari, maar volgt tot eind dit jaar EU-wetgeving. Die overgangsperiode had verlengd kunnen worden met twee jaar, maar dan had hierover voor 1 juli een akkoord moeten zijn bereikt. Londen wil geen verlenging. De onderhandelingen over een nieuwe (handels)relatie tussen de EU en Groot-Brittannië verlopen stroef.

De Boer vreest een no-dealbrexit aan het einde van het jaar. “De kans hierop is in mijn ogen niet eerder zo groot geweest en dit zou erg slecht zijn voor de handel. En ook al komen er toch nieuwe handelsafspraken, dan zal dit naar verwachting slechts een dun handelsakkoord zijn waardoor er toch onherroepelijk heel veel gaat veranderen voor ondernemers. Zo keren hoe dan ook douaneprocessen terug en daarop moet je nu maatregelen nemen als je dat nog steeds niet hebt gedaan.”

Eerder deze week werd bekend dat Nederlandse bedrijven minder goed zijn voorbereid op de brexit dan een jaar geleden. Dat baart De Boer zorgen, die er op wijst dat Duitse bedrijven juist veel beter zijn voorbereid. “Ik snap dat bedrijven door corona en alle onzekerheden veel andere dingen aan hun hoofd hadden, maar de gevolgen kunnen groot zijn als je je zaken niet op orde hebt.”

Hij hoopt dat Nederland ondanks alles een belangrijke draaischijf kan blijven vormen tussen Groot-Brittannië en de EU. In dat opzicht komen er volgens hem ook weer nieuwe kansen. “Zo zal sommige handel niet meer via Groot-Brittannië verlopen, maar kunnen onze hubs daarvan profiteren. Andersom kunnen we nieuwe stromen uit Engeland verwachten als de economie zich daar gaat herstellen. Juist de Nederlandse havens hebben hun zaakjes met het ferry-verkeer en het portbase-systeem goed op orde om alles straks goed te laten verlopen.”