Europese dienstensector krabbelt verder op

De dienstensector van verschillende Europese landen is in juni weer opgekrabbeld na de stevige dip in april en het voorzichtige herstel in mei. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers. De dienstensector omvat onder meer toerisme, detailhandel, horeca en luchtvaart, die sterk gebukt ging onder de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen.

Voor Duitsland, de grootste economie van de eurozone, werd nu een stand van 47,3 berekend door Markit. Daarmee is nog altijd sprake van krimp. Een stand boven de 50 wijst namelijk op groei. Toch viel het cijfer hoger uit dan verwacht. In Frankrijk werd een stand van 50,7 gemeld. Ook dit cijfer was iets beter dan voorzien.

In Spanje en Italiƫ, waar vorige maand sprake was van een stevige krimp, veerde de bedrijvigheid flink op. Spanje noteerde een stand van 50,2 waarmee zelfs sprake was van een lichte groei. In Italiƫ bleef de graadmeter met een stand van 47,6 nog net op negatief terrein. In het Verenigd Koninkrijk werd een stand van 47,1 gemeten.

Voor de hele eurozone werd een stand van 48,3 gemeten. Ook dit cijfers was hoger dan verwacht. De onderzoekers van Markit waarschuwden eerder wel dat er nog een zeer lange weg is te gaan voordat de Europese economie weer terug is op het niveau van voor de crisis en dat er dit kwartaal een zware economische neergang te zien zal zijn.