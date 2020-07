PostNL en Sandd compenseren ex-medewerkers Sandd

Postbedrijf PostNL en het onlangs overgenomen Sandd zijn een schikking overeengekomen van een paar miljoen euro met vakbond FNV, voor de compensatie van voormalig medewerkers van Sandd. Het gaat om zo’n 8500 ex-postverspreiders van Sandd die meer uren hadden gewerkt dan dat ze uitbetaald hadden gekregen.

Volgens FNV is de schikking een goed gebaar van PostNL. “Na tien jaar getouwtrek en juridische procedures met Sandd, komen we eindelijk weer in rustiger vaarwater”, aldus de bond, die stelt dat Sandd de kwestie altijd heeft ontkend. “PostNL kiest met deze schikking voor de koninklijke weg”, meent FNV.

Alle postverspreiders die op 22 oktober 2019 in dienst waren, krijgen nu maximaal anderhalf maandsalaris. De exacte hoogte van de schikking werd niet gemeld.