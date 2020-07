Recordaantal e-bikes verkocht in mei

Fietsspeciaalzaken hebben in mei het hoogste aantal elektrische fietsen in één maand ooit verkocht. In totaal waren het 58.000 e-bikes, die volgens brancheorganisatie BOVAG gretig aftrek vonden dankzij de combinatie van coronamaatregelen en mooi weer.

In mei steeg de verkoop van elektrische fietsen met 38 procent op jaarbasis, zo berekende marktonderzoeker GfK in opdracht van BOVAG. In de eerste vijf maanden ging het om 149.000 verkochte e-bikes, 12 procent meer dan een jaar eerder.

Als maatregel tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus werd het openbaar vervoer een tijdlang erg beperkt. Mogelijk dat veel mensen hun toevlucht tot de elektrische fiets namen als alternatief voor openbaar vervoer. Daar komt bij dat een nieuwe regeling het ook voor werkgevers aantrekkelijker maakt om personeel een fiets van de zaak te laten gebruiken.

Overigens was het in maart en april, toen de coronacrisis begon, nog geen kassa voor verkopers van e-bikes. In die maanden lagen de verkoopcijfers lager dan een jaar eerder, maar die achterstand werd in mei ingehaald.