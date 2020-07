AEX opent met stevige winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen flink hoger aan de nieuwe handelsweek. Beleggers trokken zich op aan een sterke rally op de Chinese beurzen. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd wakkerde daarbij de hoop aan op meer steunmaatregelen van de centrale banken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,8 procent in de plus op 579,08 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 778,34 punten. De beurzen in Parijs en Londen dikten tot 2 procent aan. De DAX in Frankfurt klom 2 procent na een flinke toename van de Duitse fabrieksorders in mei.

Zwaargewicht Shell steeg bijna 2 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Topman Ben van Beurden verklaarde in een interview met Het Financieele Dagblad dat het vertrek van het hoofdkantoor uit Nederland een van de oplossingen is om een einde te maken aan de dubbele aandelenstructuur van het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern.