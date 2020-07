Air Liquide en Havenbedrijf samen in vrachtvervoer op waterstof

Air Liquide en Havenbedrijf Rotterdam beginnen een partnerschap voor vrachtvervoer op waterstof. Het streven is om in 2025 duizend vrachtwagens op waterstof te laten rijden in Nederland, België en West-Duitsland.

Vrachtwagenfabrikanten als VDL Groep, Iveco/Nikola en transportondernemingen als Vos Logistics, Jongeneel Transport en HN Post hebben zich aangesloten bij het initiatief.

Volgens het Franse Air Liquide en Havenbedrijf Rotterdam is dit een van de grootste projecten in Europa voor de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de daarbij horende infrastructuur. ‘Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2 -uitstoot van naar schatting meer dan 100.000 ton, het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers.”

Om duizend vrachtwagens te kunnen laten rijden moet tegelijkertijd infrastructuur ontwikkeld worden, waaronder ongeveer 25 waterstoftankstations langs de belangrijkste transportcorridors tussen Nederland, België en West-Duitsland.