‘Herstel Franse economie verloopt sterker dan gedacht’

De Franse economie herstelt sneller van de coronacrisis dan eerder gedacht. Dat maakte de Franse centrale bank bekend. Mogelijk kan de economische schade over het tweede kwartaal in het derde kwartaal geheel worden goedgemaakt, denkt de Banque de France.

Als de economische activiteit op de huidige niveaus blijft, kan de Franse economie in het lopende kwartaal met wel 14 procent groeien. In het tweede kwartaal kromp de Franse economie juist nog met 14 procent, wat iets minder zwaar is dan de 15 procent die eerder werd geschat. In het eerste kwartaal kwam de krimp op 5,3 procent. De Franse economie profiteert van de versoepeling van de strikte lockdownmaatregelen, waardoor het openbare leven en de economie weer op gang komen.

Mogelijk gaat de centrale bank zijn economische prognoses voor heel 2020 opwaarts bijstellen. Daarbij kan de krimp minder sterk uitvallen dan eerder werd gevreesd.