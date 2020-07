‘Hypotheekaanvragen flink gestegen in tweede kwartaal’

Het aantal hypotheekaanvragen is in het tweede kwartaal flink gestegen ondanks de coronacrisis, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). Het aantal aanvragen lag op 145.940 en dat is 40 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Er was met name een zeer sterke groei van het aantal oversluitingen en tweede hypotheken in het tweede kwartaal. Dat aantal verdubbelde bijna, naar 66.700. Ook de aanvragen bedoeld voor de aankoop van een woning zijn met 15 procent gestegen naar ruim 79.000.

Volgens een eerdere analyse door De Hypotheker kozen veel huizenbezitters ervoor om hun hypotheek over te sluiten nu de hypotheekrente nog laag is. Ook is er door de uitbraak van het coronavirus veel onzekerheid over de economische gevolgen ervan. Daarom willen veel huizenkopers nu hun mogelijkheden benutten, stelde De Hypotheker.

HDN meldt dat de gemiddelde woningwaarde in het tweede kwartaal met 9 procent is gestegen naar 380.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Kopers nemen ook meer eigen geld mee, gemiddeld bijna 35.000 euro. Dat is een stijging van 2 procent in vergelijking met 2019.