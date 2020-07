Tweedehands auto wint aan populariteit

De verkoop van tweedehands auto’s neemt toe. In de maand juni lag de verkoop van occasions door consumenten zo’n 16 procent boven het niveau van een jaar eerder, berekende dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.

De verkoop van personenauto’s door garages en dealers aan consumenten steeg met 15,5 procent tot 126.481 voertuigen in vergelijking met een jaar eerder. De verkoop tussen consumenten onderling steeg met 16,5 procent tot 59.126. Het aantal transacties tussen bedrijven ging met ruim 10 procent omhoog tot 82.153 personenauto’s.

De verkoop van bedrijfswagens aan consumenten steeg met ongeveer een vijfde tot bijna 18.000. Tussen bedrijven onderling ging het om 8388 wagens.

Volkswagen was in juni met afstand het favoriete merk voor tweedehands auto’s. Mitsubishi was een goede tweede gevolgd door Ford.

Branchevereniging Bovag concludeerde eerder dat tweedehandsauto’s door de coronacrisis aan populariteit winnen. Veel reizigers die doorgaans met het openbaar vervoer reizen zien de auto als goed alternatief. Als gevolg van de coronamaatregelen zakten de verkopen in maart en april wel in.