Google sluit meerjarige samenwerking met Deutsche Bank

Google gaat Deutsche Bank helpen met het verbeteren van de IT-systemen en het gebruik van clouddiensten. Daarover hebben het Amerikaanse technologieconcern en de grootste bank van Duitsland een meerjarige strategische samenwerking gesloten. Dit levert in de toekomst mogelijk ook nieuwe op Google-technologie werkende financiële producten en diensten op.

De deal kan volgens kenners worden beschouwd als een belangrijke overwinning voor Google, dat al langer probeert om te laten zien dat zijn cloudbedrijf ook de financiële sector kan bedienen. Tot nu toe was het Britse HSBC de enige grote Europese bankklant van Google.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Volgens ingewijden rekent Deutsche Bank erop om de komende tien jaar uit de samenwerking ongeveer 1 miljard euro aan rendement op investeringen te behalen.

Overigens is Google in onder meer de Verenigde Staten al langer een belangrijke speler op het gebied van betalingsdiensten voor consumenten, net als Apple. De avances van bedrijven als Google en Apple met betalingsdiensten werden daar eerder als een bedreiging gezien voor de gevestigde financiële wereld. Om die bedreiging in te dammen besloten sommige Amerikaanse banken samenwerking te zoeken met de technologiebedrijven. Zo komt de creditcard die Apple uitgeeft voort uit een samenwerking met Goldman Sachs en Google ging voor de bankrekeningen in zijn Google Pay-app in zee met Citigroup.